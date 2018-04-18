تسجيل الدخول

الوطن

"التعليم" تكرم الفائزين بالمراكز الأولى في حفظ القرآن الكريم

منذ 36 دقيقة
كتب: محمود عبدالرحمن
"التعليم" تكرم الفائزين بالمراكز الأولى في حفظ القرآن الكريم

وزارة التربية والتعليم تكرم حفظة القرآن الكريم

كرمت وزارة التربية والتعليم، الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية للعام الحالي، بقاعة المؤتمرات بديوان الوزارة، بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام.

وأكد حجازي، على أن الوزارة بكافة قطاعاتها وأجهزتها حريصة على دعم وتعزيز دور الأنشطة والمسابقات التربوية باعتبارها جزءًا مهمًا من المنهج المدرسي، تهدف إلى تحقيق النمو المتكامل للمتعلمين، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بهذه المسابقة وتنفيذها سنويًا إيمانًا منها بأهمية تشجيع الطلاب على تدارس وحفظ كتاب الله.

وأكد حجازي على أن نتائج المسابقة أسفرت عن اكتشاف مواهب رائعة وأظهرت مستويات متقدمة، وأن كل من شارك في المسابقة يعتبر فائز.

من جهته، أوضح محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية، أن المسابقة شهدت مشاركة نحو خمسين ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، ووصل عدد المشاركين في التصفيات النهائية نحو 600 طالب يمثلون أعلى مستويات الحفظ والإجادة منهم بالمركز الأول 27 طالبًا وطالبة نحتفل بتكريمهم اليوم.

وأعلن الأوائل لحفظة ثلاثين جزءًا من القرآن الكريم، وجاء بالمركز الأول كلً من عبد الله عمار محمد مكفوفين من محافظة الإسماعيلية، وأحمد حبيب على توفيق مدرسة منسأة الجمال الثانوية ببنى سويف، وحبيبة عمرو صلاح الدين مدرسة النصر الابتدائية المشتركة بالجيزة.

وجاء بالمركز الأول في المستوى الأول، لحفظ ثلاثين جزءًا علي النحو التالي مصطفى محمود السيد حامد مدرسة المنصورة العسكرية بنين بالدقهلية، وأحمد عبد الهادي على مدرسة المحمسة الثانوية المشتركة بالإسماعيلية، وإسراء السيد سعد الهنداوي مدرسة صبر القاضي المشتركة الإعدادية بالبحيرة.

أخبار متعلقة

مصادر: تعيين بثينة كشك وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

مصادر: تعيين بثينة كشك وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
السعيد منسي: "قضية أنوف" يحصد المركز الأول في مسابقة التربية والتعليم

السعيد منسي: "قضية أنوف" يحصد المركز الأول في مسابقة التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم: تسجيل حضور وغياب الطلاب إلكترونيا عبر "التابلت"

وزير التربية والتعليم: تسجيل حضور وغياب الطلاب إلكترونيا عبر "التابلت"
وزير التربية والتعليم: افتتاح 45 مدرسة يابانية في مصر سبتمبر المقبل

وزير التربية والتعليم: افتتاح 45 مدرسة يابانية في مصر سبتمبر المقبل

التعليقات

أحدث الأخبار

دراسة تنفي تحولها لطاقة.. الدهون تخرج مع الـ"زفير"

دراسة تنفي تحولها لطاقة.. الدهون تخرج مع الـ"زفير"

أردوغان يعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في 24 يونيو

أردوغان يعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في 24 يونيو

"بناء الشخصية الوطنية" يوصي بأهمية توفير الإرشاد النفسي اللازم للأسر

"بناء الشخصية الوطنية" يوصي بأهمية توفير الإرشاد النفسي اللازم للأسر

تحرير 21 محضر بيئة وتموين في حملة على سوق "الثلاثاء" بالجمالية

تحرير 21 محضر بيئة وتموين في حملة على سوق "الثلاثاء" بالجمالية

"الصحة": سكان المنيا الأكثر اضطرابا نفسيا

"الصحة": سكان المنيا الأكثر اضطرابا نفسيا

اختيارات الوطن

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

خلاصة البيع فى العتبة: أحمد معاه رخصة.. وابنه معاه الفرشة

خلاصة البيع فى العتبة: أحمد معاه رخصة.. وابنه معاه الفرشة

الأكثر قراءة

عاجل