"التعليم" تكرم الفائزين بالمراكز الأولى في حفظ القرآن الكريم

كرمت وزارة التربية والتعليم، الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية للعام الحالي، بقاعة المؤتمرات بديوان الوزارة، بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام.

وأكد حجازي، على أن الوزارة بكافة قطاعاتها وأجهزتها حريصة على دعم وتعزيز دور الأنشطة والمسابقات التربوية باعتبارها جزءًا مهمًا من المنهج المدرسي، تهدف إلى تحقيق النمو المتكامل للمتعلمين، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بهذه المسابقة وتنفيذها سنويًا إيمانًا منها بأهمية تشجيع الطلاب على تدارس وحفظ كتاب الله.

وأكد حجازي على أن نتائج المسابقة أسفرت عن اكتشاف مواهب رائعة وأظهرت مستويات متقدمة، وأن كل من شارك في المسابقة يعتبر فائز.

من جهته، أوضح محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية، أن المسابقة شهدت مشاركة نحو خمسين ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، ووصل عدد المشاركين في التصفيات النهائية نحو 600 طالب يمثلون أعلى مستويات الحفظ والإجادة منهم بالمركز الأول 27 طالبًا وطالبة نحتفل بتكريمهم اليوم.

وأعلن الأوائل لحفظة ثلاثين جزءًا من القرآن الكريم، وجاء بالمركز الأول كلً من عبد الله عمار محمد مكفوفين من محافظة الإسماعيلية، وأحمد حبيب على توفيق مدرسة منسأة الجمال الثانوية ببنى سويف، وحبيبة عمرو صلاح الدين مدرسة النصر الابتدائية المشتركة بالجيزة.

وجاء بالمركز الأول في المستوى الأول، لحفظ ثلاثين جزءًا علي النحو التالي مصطفى محمود السيد حامد مدرسة المنصورة العسكرية بنين بالدقهلية، وأحمد عبد الهادي على مدرسة المحمسة الثانوية المشتركة بالإسماعيلية، وإسراء السيد سعد الهنداوي مدرسة صبر القاضي المشتركة الإعدادية بالبحيرة.