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الوطن

الليلة.. طارق علام يكشف سر السيدة التي ترتدي ملابس رجال لمدة 50 عاما

منذ 35 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
الليلة.. طارق علام يكشف سر السيدة التي ترتدي ملابس رجال لمدة 50 عاما

طارق علام

يقدم الإعلامي طارق علام، في حلقة اليوم من برنامج "هو ده" المذاع على شاشة المحور الساعة الحادية عشرة مساء قصة السيدة "وفاء" التي تعيش بملابس رجال لمدة 50 عاما على التوالي في منطقة الجيزة وتقوم ببيع المناديل حيث يكشف علام سر ارتدائها ملابس الرجال حتى الآن في هذه الحلقة.

ويقدم علام قصة إنسانية مؤثرة للشاب "مصطفى" الذي تعرض إلى حادث سقوط حجر من أعلى إحدى المنازل على رأسه ترتب عليه إصابته بالشلل النصفي وأصبح قعيد على كرسي متحرك ويفجر كارثة ماذا فعل والده معه.

ويقدم أيضا فقرة عن الاختراعات التي يجب أن نقدمها في والوقت الحالي وهي اختراعات عن المياه والكهرباء حيث يقدم الفقرة بعنوان "طاقية الإخفاء" والحلم الذي تحول إلى حقيقة في دولة الصين حيث يطالب طارق في نهاية هذه الفقرة بتحقيق كل أحلامنا من خلال اختراعات الشباب وتبني أفكارهم.

كما يواصل طارق علام تقديم فقرة "وش الخير" حيث يلتقي مع الفائزين بجوائز العمرة والكراسي المتحركة الكهربائية وعدد من الدرجات البخارية لمتحدي الإعاقة وجوائز الأجهزة المنزلية للعرائس، حيث فازت سيدة بجائزة الكرسي المتحرك الكهربائي الذي يبلغ قيمته 20 ألف جنيه نتيجة إصابتها بشلل في الأطراف السفلية، وفاز عم أحمد من كفر الشيخ بجائزة رحلة العمرة من البرنامج والذي يبلغ من العمر 93 عاما.

ويلتقي طارق مع فائز جديد في مسابقة حملة السمنة ومرضى زيادة الوزن كما يتابع حالة الفتاه "هبة" من محافظة الإسكندرية التي تزن 190 كيلو حيث قامت بإجراء جراحة للتخسيس وتحت الرعاية الصحية داخل المستشفى.

 

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