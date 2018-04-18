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الوطن

تشكيل لجنة من "التموين" لمتابعة عمل المخابز وتوزيع الدقيق بالغربية

منذ 29 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
تشكيل لجنة من "التموين" لمتابعة عمل المخابز وتوزيع الدقيق بالغربية

تشكيل لجنة من التموين لمتابعة عمل المخابزوتوزيع الدقيق المدعم بالغربية

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المحاسب سامح هنداوي وكيل وزارة التموين بالغربية، بالضرورة التنسيق مع اللواء ممدوح هجرس، رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة، سعيا في تشكيل لجنة من التموين لمتابعة عمل بالمخابز ومراكز توزيع الدقيق المدعم وردع الموظفين المتقاعسين في العمل وعن خدمة المواطنين.

وجاء ذلك عقب رفع رئيس السنطة تقرير جولة قراره بإحالة عدد من مفتشي التموين أخرها  مفتش تموين المكلف بمراقبة مخابز قرية كفر سالم النحال التابعة للوحدة المحلية لقرية شبراقاص، للتحقيق بالشؤون القانونية لعدم انضباطه وظيفيا، وترك موقع عمله أثناء ساعات وفترات الرسمية لخدمة مواطنين ومتابعة ومراقبة المخابز العامة.

وأجرى هجرس جولة تفقدية زار خلالها المنشآت الخدمية والمرافق بنطاق قرى الواحدة المحلية بشبراقاص، للوقوف على مدى انتظام العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين والمشكلات والسلبيات التي تعوق مصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

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