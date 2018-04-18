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الوطن

اليوم.. عرض قطعة آثرية لأول مرة بالمتحف المصري

منذ 30 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
اليوم.. عرض قطعة آثرية لأول مرة بالمتحف المصري

المتحف المصري

يشهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عرض قطعة أثرية من الحجر الجيري لأول مرة بالمتحف المصري بالتحرير اليوم، ضمن التقليد الذي يتبعه المتحف في عرض ثلاث قطع أثرية من مقتنياته الخميس من كل أسبوع، على هامش افتتاح معرض 10 سنوات من حفائر بعثة جمهورية الدومنيكان في مصر. 

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أن القطعة عبارة عن جزء من جدار مقبرة القائد العسكري أيوراخي من عصر الأسرة 19، خلال عهد الملك رمسيس الثاني، عثر عليها أثناء أعمال حفاير البعثة الآثرية لجامعة القاهرة في منطقة سقارة جنوب الممر الصاعد لهرم الملك أوناس في موسمها  2017-2018 برئاسة الدكتورة علا العجيزي.

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