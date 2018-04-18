رامي إمام: الزعيم أبلغني عن سعادته بمشاركة سمير غانم في "عوالم خفية"

أعرب المخرج رامي إمام، عن شكره للفنان الكبير سمير غانم على موافقته على مشاركة الزعيم عادل إمام كضيف شرف في مسلسله عوالم خفية والذي من المقرر له أن يعرض في شهر رمضان المقبل.

وأضاف إمام لـ"الوطن" أن الزعيم أبلغه بسعادته البالغة وشكره لصديق عمره سمير غانم وخاصة أن هذه هي المرة الاولى التي يلتقي فيها عملاقا الكوميديا تلفزيونيا، وذلك بعد لقائهما في آخر عمل في السينما في فيلم "رمضان فوق البركان" ويعتبر لقاءهما من جديد حدث كبير وظهر هذا من خلال الفرحه التي عمت السوشيال ميديا بعد قيامه بنشر الصورة التي تجمعهما سويا على مواقع تبادل الصور "إنستجرام" واختتم كلامه بان المسلسل سيضم مفاجآت أخرى بظهور عدد من النجوم كضيوف شرف مثل النجم أحمد حلمي والنجمه مني زكي والنجم أحمد السقا وكريم عبدالعزيز والفنانة القديرة لبلبلة.