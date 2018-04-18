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الوطن

"الأنشطة المالية غير المصرفية".. ندوة في "الأزهر" عن البورصة

منذ 26 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
"الأنشطة المالية غير المصرفية".. ندوة في "الأزهر" عن البورصة

جانب من ندورة الأنشطة المالية غير المصرفية

عقد مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ندوة تعريفية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وتناولت الندوة البورصات كأهم أسواق الاستثمار، وشركات التأمين، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل العقاري حيث حاضر فيها عدد من المتخصصين من خبراء الهيئة.

وقال الدكتور محمد برس مدير المركز، إن الندوة تأتي ضمن سلسلة أنشطة المركز العلمية التي تهتم بغلقاء الضوء على المشكلات التي تهم الاقتصاد المصري والعالمي، لتشخص تلك المشكلات وتضع سبل العلاج لها.

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