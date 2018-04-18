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الوطن

روبي تنتهي من تصوير 60% من أحداث مسلسل "أهو دا اللي صار"

اليوم PM 05:51
كتب: ضحى محمد
روبي تنتهي من تصوير 60% من أحداث مسلسل "أهو دا اللي صار"

روبى

تواصل الفنانة روبي تصوير مشاهدها في مسلسل "أهو دا اللي صار"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وأكد مخرج العمل حاتم على لـ"الوطن"، انتهينا من تصوير 60% من أحداث العمل، وتم الاستعانة بوحدة تصوير إضافية من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني.

وتظهر روبي بشخصيتين، الأولى من الطبقة الارستقراطية وتتجه إلى الغناء الاستعراضي بسبب حبها الشديد للغناء، وتتعرض للكثير من المواقف مع عائلتها داخل القصر الذي تعيش فيه، والشخصية الثانية تظهر كصعيدية وهي فترة زمنية أخرى، حيث تجسد خلالها شخصية "نادرة" الفتاة التى تدافع عن المرأة الصعيدية.

مسلسل "أهو دا اللى صار" تأليف عبد الرحيم كمال المتخصص فى عالم الدراما الصعيدية، وإخراج حاتم على، ويشارك فى بطولته كل من سوسن بدر ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود البزاوى، وهشام إسماعيل وألفت عمر ولاشينة لاشين ومنة بدر تيسير.

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