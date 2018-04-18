بالصور| من هي شركة AMC التي ستتولى إدارة دور سينما في السعودية؟

بعد غياب أكثر من 30 عاما، تشهد السعودية، اليوم، عرض أول فيلم بالسعودية، وهو Black Panther"، والذي يأتي عقب مرور ما يزيد عن 5 أشهر موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، في ديسمبر الماضي، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.

وحصلت شركة السينما الأمريكية المتعددة "AMC" والرائدة في تشغيل السينما على أول رخصة لتشغيل دور العرض في السعودية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، حيث شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لأمريكا، مطلع الشهر الجاري، تسليم أول رخصة لتشغيل دور السينما في المملكة العربية السعودية.

وتمتلك شركة AMC أكبر سوق لتشغيل دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر سلسلة لدور السينما في العالم، وتشغل الشركة أكثر من 2200 شاشة في قارة أوروبا، وأكثر من 8200 شاشة في أمريكا.

ووقعت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية اتفاقا مع الشركة الأمريكية لافتتاح نحو 40 دارًا للسينما في 15 مدينة بالمملكة خلال الـ5 سنوات المقبلة.

أسست الشركة عام 1920 في أمريكا على يد الأخوة موريس وإدوارد وبيرني دوبنسكي، وتم تغيير اسمها عدة مرات حتى استقرت على AMC في الستينيات الميلادية اختصاراً لاسم American Multi-Cinema.

ويترأس حاليا الشركة التي يقرب عمرها من قرن، آدم أريون، المدير التنفيذي لها، الذي أكد في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية أن الشركة ستعمل على تطوير عمل بيع التذاكر، لمنح الجمهور عدة خيارات للحصول على التذاكر، وذلك عن طريق شباك التذاكر أو المواقع الإلكترونية، وغيرها من أجهزة البيع الذاتية التي سيتم نشرها في بعض الأسواق الرئيسية والمواقع السياحية.

يوجد لـ"أيه أن سي" أكثر من 380 موقعا في العالم، حيث كانت من أوائل الشركات المشاركة في تأسيس نظام طرح التذاكر عبر الإنترنت، والتعاون مع IMAX ، وتسعى للقيام بأفضل ما لديها لخدمة ضيوفها وتوفير أفضل تجربة مشاهدة سينمائية.