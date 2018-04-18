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الوطن

استمرار حملات ضبط الأسعار وفتح منافذ بيع السلع الاستهلاكية بكفر الشيخ

منذ 28 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
استمرار حملات ضبط الأسعار وفتح منافذ بيع السلع الاستهلاكية بكفر الشيخ

منفذ بيع السلع بكفر الشيخ

شدد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، على استمرار الحملات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومواجهة جشع التجار بفتح المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لافتًا أنه سيجرى توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وجودة عالية لتخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ ، اليوم، في تصريحات صحفية، انه سيجرى تدشين شوادر لبيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية، كما سيتم استغلال قطاع الأمن الغذائي بالمحافظة لشراء رؤوس ماشية لضمان توفير اللحوم الطازجة للمنافذ والسلاسل التجارية، بسعر التكلفة، بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع الأسماك الطازجة والمثلجة بالتعاون مع الشركة الوطنية للأحياء المائية بالمدينة السمكية الصناعية "غليون".

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