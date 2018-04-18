وفد "هانوفر بألمانيا" يتفقد مركزي جراحة الكلى والجهاز الهضمي بالمنصورة

تفقد وفد جامعة هانوفر للطب البيطري بألمانيا، اليوم، مركزي جراحة الكلى والمسالك البولية، وجراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، للتعرف على المراكز الطبية وإمكانياتها الطبية والخدمات الطبية التي تقدمها هذه المراكز خلال زيارتهم للجامعة ومشاركتهم بفعاليات المؤتمر الدولي الأول لسلامة الغذاء وصحة الإنسان.

ضم الوفد البروفيسور جوزيف كامفوس، رئيس معهد تغذية الحيوان، والدكتور عامر عبد الموجود، الأستاذ بمعهد جودة وسلامة الأغذية، والدكتور أندريا بيكر، الباحث بمعهد جودة وسلامة الأغذية، وماريتا ليدفوخ، منسق مكتب الشؤون الخارجية بهانوفر.

رافق الوفد خلال الزيارة الدكتورة سحر عبد الرحمن أستاذ مساعد بقسم الفيروسات، والدكتور عمرو عبد الوهاب، أستاذ مساعد بقسم التغذية، والدكتورة مروة فوزي، أستاذ مساعد صحة الحيوان والبيئة بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة.