سعفان: الخدمات الطبية المقدمة للعمالة اليومية تشمل "العيون" والأدوية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الخدمات الطبية تقدم للعمالة غير المنتظمة واليومية في مجال العيون وتقدم بالمجان، وهي عبارة عن توقيع الكشف الطبي على العمال من خلال فريق استشاري لأمراض العيون، وصرف الأدوية طبقا للكشف الطبي في الحال، فضلا عن تشخيص الحالات التي تحتاج إلى نظارات وعمليات جراحية والتجهيز لإجراء العمليات الجراحية للعمال والنظارات.

جاء ذلك اليوم خلال الجولة التي يقوم بها وزير القوى العاملة، ويرافقه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع القافلة الثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن إجراء الكشف الطبي والعلاج، وإجراء العمليات الجراحية مجانا لنحو 1000 من هذه الفئة من العمالة.