عبور 263 شاحنة بضائع مصرية من السلوم إلى ليبيا

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة إلى ليبيا عن طريق الحدود الغربية للبلاد عبر منفذ السلوم البري عبور من وإلى ليبيا 263 شاحنة.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا ،اليوم، 140 شاحنة محملين بأنواع مختلفة من البضائع من بينها مواد بناء كالأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والرخام والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البري 123 شاحنة بعد إفراغهم البضائع في المدن الشرقية داخل ليبيا والقريبة من الحدود المصرية بعيدا عن المناطق الملتهبة التي تدور فيها أحداث عنف.