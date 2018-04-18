تسجيل الدخول

الوطن

عبور 263 شاحنة بضائع مصرية من السلوم إلى ليبيا

منذ 8 دقيقة
كتب: محمد بخات
عبور 263 شاحنة بضائع مصرية من السلوم إلى ليبيا

شاحنات بضائع - صورة ارشيفية

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة إلى ليبيا عن طريق الحدود الغربية للبلاد عبر منفذ السلوم البري عبور من وإلى ليبيا 263 شاحنة.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا ،اليوم، 140 شاحنة محملين بأنواع مختلفة من البضائع من بينها مواد بناء كالأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والرخام والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البري 123 شاحنة بعد إفراغهم البضائع في المدن الشرقية داخل ليبيا والقريبة من الحدود المصرية بعيدا عن المناطق الملتهبة التي تدور فيها أحداث عنف.

أخبار متعلقة

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب قطع غيار سيارات وسجائر أجنبية

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب قطع غيار سيارات وسجائر أجنبية
وصول 1143 شخصا من ليبيا عبر منفذ السلوم اليوم

وصول 1143 شخصا من ليبيا عبر منفذ السلوم اليوم
إحباط هجرة غير شرعية لـ260 شخصا خلال تسللهم من السلوم إلى ليبيا

إحباط هجرة غير شرعية لـ260 شخصا خلال تسللهم من السلوم إلى ليبيا
288 شاحنة بضائع تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا

288 شاحنة بضائع تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

ضبط 366 مخالفة مرورية في مطروح

ضبط 366 مخالفة مرورية في مطروح

رئيس البرلمان الكاتالوني يسعى إلى تجنب إجراء انتخابات جديدة

رئيس البرلمان الكاتالوني يسعى إلى تجنب إجراء انتخابات جديدة

تحرير 85 قضية تموينية بمطروح

تحرير 85 قضية تموينية بمطروح

قوات النظام السوري تستهدف الجهاديين جنوبي دمشق

قوات النظام السوري تستهدف الجهاديين جنوبي دمشق

تدريب المسعفين والسائقين بـ"صحة الدقهلية" على "الجلطات الدماغية"

تدريب المسعفين والسائقين بـ"صحة الدقهلية" على "الجلطات الدماغية"

اختيارات الوطن

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و"الأبلة": "هخلي زاهي حواس يعملي موميا"

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

الأكثر قراءة

عاجل