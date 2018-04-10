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الوطن

288 شاحنة بضائع تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد بخات
288 شاحنة بضائع تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا

شاحنات بضائع خلال عبورها بالسلوم الى ليبيا - صورة ارشيفية

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة إلى ليبيا عن طريق الحدود الغربية للبلاد عبر منفذ السلوم البري عبور 288 شاحنة من وإلى ليبيا.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا، أمس، 130 شاحنة محملين بأنواع مختلفة من البضائع من بينها مواد بناء كالإسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والرخام والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البري 158 شاحنة بعد إفراغهم البضائع في المدن الشرقية داخل الجماهيرية الليبية والقريبة من الحدود المصرية بعيدًا عن المناطق الملتهبة التي تدور فيها أحداث عنف.

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