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الوطن

محافظ القاهرة: تطوير شارع الشريفين بـ10 ملايين جنيه

منذ 7 دقيقة
كتب: وائل فايز
محافظ القاهرة: تطوير شارع الشريفين بـ10 ملايين جنيه

مشروع تطوير القاهرة الخديوية- ارشيف

افتتح المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، شارع الشريفين بمنطقة البورصة بعد تطويره بتكلفة بلغت نحو 10 ملايين جنيه بالجهود الذاتية وتبرعات الكيانات الاقتصادية وبعض الهيئات، وذلك ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية.

وأكد المحافظ أن اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، اختارت شارع الشريفين لافتتاحه في احتفالات اليوم العالمي للتراث والموافق 18 أبريل وهو الاحتفال الذي يرعاه المجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية، ومنظمة اليونسكو العالمية.

وأضاف أن شارع الشريفين ضمن أعمال تطوير منطقة البورصة ويضم 9 عقارات ذات طابع معماري متميز منهم مبنى الإذاعة الشهير، وفندق كوزموبوليتان، ومباني البورصة والبنك الأهلي وقناة السويس والتي تم إعادة ترميمهم وإعادة الشيء لأصله للواجهات، وكذلك إعادة تبليط الشوارع باستخدام بلاط مناسب من مواد تتحمل حركة المشاة وتتناسب مع النسق الحضاري للمنطقة مع الحفاظ على الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وصيانتها وإعادة طلائها مع إعادة توزيعها بالشارع الذي يبلغ طوله 190 مترا، وسوف تخصص المنطقة للمشاة ويمنع سير السيارات بها. 

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