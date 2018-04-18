تسجيل الدخول

الوطن

ضبط 366 مخالفة مرورية في مطروح

منذ 4 دقيقة
كتب: محمد بخات
ضبط 366 مخالفة مرورية في مطروح

حملة مرورية - صورة أرشيفية

حرر رجال المرور بمرسى مطروح، وضبطوا 366 مخالفة متنوعة، خلال حملة نظموها- اليوم- جرى التصالح في 47 فورية منها، بمبلغ 5150 جنيهًا.

وتأتي الحملات؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء هشام نصر مدير الأمن، وبإشراف العميد أحمد السنطاوي مدير إدارة مرور مطروح، حيث أكد الأول أنها تنظم بشكل مستمر يوميا على جميع الطرق داخل مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى الطرق السريعة والدولية التي تربط مرسى مطروح بمدن "سيوة والسلوم والعلمين وحتى الحمام؛ لضبط جميع المخالفات وإجراء تحاليل للسائقين لكشف المتعاطين منهم للمخدرات.

أخبار متعلقة

"مرور مطروح" تضبط سائقين بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة

"مرور مطروح" تضبط سائقين بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة
"مرور مطروح" يضبط 371 مخالفة مرورية

"مرور مطروح" يضبط 371 مخالفة مرورية
"مرور مطروح" يضبط 4 سائقين في حملة مكبرة

"مرور مطروح" يضبط 4 سائقين في حملة مكبرة
"مرور مطروح" يضبط 384 مخالفة مرورية ويحصل 6850 جنيها غرامات فورية

"مرور مطروح" يضبط 384 مخالفة مرورية ويحصل 6850 جنيها غرامات فورية

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

ضبط 366 مخالفة مرورية في مطروح

ضبط 366 مخالفة مرورية في مطروح

رئيس البرلمان الكاتالوني يسعى إلى تجنب إجراء انتخابات جديدة

رئيس البرلمان الكاتالوني يسعى إلى تجنب إجراء انتخابات جديدة

تحرير 85 قضية تموينية بمطروح

تحرير 85 قضية تموينية بمطروح

قوات النظام السوري تستهدف الجهاديين جنوبي دمشق

قوات النظام السوري تستهدف الجهاديين جنوبي دمشق

تدريب المسعفين والسائقين بـ"صحة الدقهلية" على "الجلطات الدماغية"

تدريب المسعفين والسائقين بـ"صحة الدقهلية" على "الجلطات الدماغية"

اختيارات الوطن

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و"الأبلة": "هخلي زاهي حواس يعملي موميا"

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

الأكثر قراءة

عاجل