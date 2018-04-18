ضبط 366 مخالفة مرورية في مطروح

حرر رجال المرور بمرسى مطروح، وضبطوا 366 مخالفة متنوعة، خلال حملة نظموها- اليوم- جرى التصالح في 47 فورية منها، بمبلغ 5150 جنيهًا.

وتأتي الحملات؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء هشام نصر مدير الأمن، وبإشراف العميد أحمد السنطاوي مدير إدارة مرور مطروح، حيث أكد الأول أنها تنظم بشكل مستمر يوميا على جميع الطرق داخل مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى الطرق السريعة والدولية التي تربط مرسى مطروح بمدن "سيوة والسلوم والعلمين وحتى الحمام؛ لضبط جميع المخالفات وإجراء تحاليل للسائقين لكشف المتعاطين منهم للمخدرات.