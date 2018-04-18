نادي الشهر العقاري يناشد رئيس الجمهورية التدخل لحل أزمات المصلحة

أرسل مجلس إدارة نادي الشهر العقاري برئاسة الدكتور ضيف النجار، خطابا إلى مؤسسة الرئاسة استعرض فيه سوء أحوال الشهر العقاري، والمطالبة بتحسينها.

وأعرب النادي في خطابه عن استياء الاعضاء والعاملين بالشهر العقاري واحباطهم لعدم إصلاح تلك المنظومة.

وجاء نص الخطاب "السيد رئيس جمهورية مصر العربية بعد التحية مدفوعين بحب وطن عزيز لدينا تعلمنا علي أرضه وتحت سمائه كيف يكون الشرف وكيف نرد الجميل والمعروف للوطن وللمواطنين، فإننا لا نجد بد وأمام سوء الأحوال الغير مسبوقه في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قلعة حماية الملكية المصرية العامة والخاصة منها سوي أن نستجير بعد الله بسيادتكم من التردي الكبير وسوء الأحوال الذي وصلت اليه احوال مصلحة الشهر العقاري ومعها أبنائها ومبانيها ولوائحها وقوانينها ومخططات تطويرها".

وتابع "نرفع كتابنا هذا الي سيادتكم ولا نأمل منه غير صلاح الأحوال وتحقيق طفرة قانونية واقتصادية جبارة من خلال إصلاح تلك المنظومة التي تعد كنزا استراتيجيا للدولة بأكملها.. بحكم عملنا لسنوات طويلة في هذا الصرح الكبير نستطيع القول ان الامور لا تسير علي مايرام فخامة الرئيس".

وأضاف النادى فى خطابه أن الدولة المصرية لا تحقق استفادة حقيقيه من قطاع الشهر العقاري والتوثيق تتناسب وحجم القدرات الإقتصادية والعقارية الهائلة بها وتسود حالة من السخط وعدم الرضا لكلا من المتعاملين والعاملين به.

"سيادة الرئيس ربما يكون الأمل في وصول كتابنا هذا لسيادتكم ليس بالكبير، ولكننا يجب علينا ان نحاول متمسكين بآمالنا في ذلك، نظرا لحالة الإحباط وانعدام الأمل التي اصابت الكثير من أبنائكم أعضاء الشهر العقاري والتوثيق، وتراودنا كل يوم تلك الآمال في مقابلة ولو لدقائق محدودة مع مؤسسة الرئاسة لعل ذلك قد يحدث فارقا كبيرا في صناعة مستقبل هذا الوطن والتيسير علي مواطنيه، فما بين التردي التشريعي الرهيب الذي يقف حائلا امام الوصول للغاية المنشودة من تسجيل كافة عقارات جمهورية مصر العربية مرورا بسوء أحوال هذا المرفق الحيوي والهام، نمد أيدينا للإصلاح بهمم عالية وقادرة بعلم وجهد أبنائه علي انتشاله مما هوا فيه، واذا لم تتسع تلك الورقة للعرض والشرح تفصيلاً فلا نرجوا ولا نتمني من الله سوى أن نتشرف بهذا اللقاء المأمول ولسيادتكم عظيم الشكر ووافر التقدير وكل الدعاء بموفور الصحة والتوفيق".