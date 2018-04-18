اتحاد الصناعات: قانون الاستثمار الجديد خلق مناخا مناسبا للمستثمرين

قال الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إنه من المعروف أن رأس المال جبان بطبيعته ويحب الأمن والأمان.

وأضاف سليمان، خلال حواره ببرنامج "أسواق وأعمال" المذاع عبر فضائية "أون لايف" أنه لكي يتم تهيئة هذا الأمر فلابد من تهيئة المناخ الاستثماري إلى جانب القوانين والتشريعات والتي تساعد على جذب رؤوس الأموال والاستثمار.

وأشار، إلى أن قانون الاستثمار الجديد تمكن من معالجة هذه الأمور حيث عمل على توفير الأمن والأمان إلى جانب خلق المناخ المناسب للمستثمر.

وتابع سليمان، أن قانون الاستثمار الجديد راعي مصالح الدولة وراعي مصالح المستثمرين ولم يأتي على جانب ضد جانب آخر.