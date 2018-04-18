محامي أسرة مريم: تلقيت تهديدا بالقتل.. ولن أترك القضية

قال عماد أبوحسين، محامي أسرة مريم، ضحية الاعتداء العنصري في بريطانيا، إنه ينتظر تقرير الطب الشرعي لمريم، والذي من المنتظر أن يكون في صالح القضية، مشيرا إلى أنه تلقى رسالة تهديد بالقتل من مجهولين.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، رسالة التهديد التي تلقاها المحامي على الهواء، والتي حملت سخرية من المهددين بالبحث عن حق الضحية مريم.

واعتبر المحامي، أن التهديد لا يخصه شخصيا، ولكنه تهديد لقضية مريم، لكني متمسك بالقضية ولن أتركها رغم التهديدات، مشيرا إلى أن "الشرطة البريطانية تعاملت مع خطاب التهديد، ونصحوني بترك منزلي لكني رفضت".