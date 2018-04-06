والد "مريم": سنتظاهر أمام القنصلية البريطانية منتصف هذا الشهر

قال حاتم مصطفى، والد الطالبة المصرية مريم التي قُتلت في لندن، إنه لن يتنازل حق ابنته، مؤكدا أنه مُصر على محاسبة المتورطين في قتلها والمقصرين في علاجها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن ما يحدث لن يزيد أسرة الطالبة المصرية إلا إصرارًا على المطالبة بحقهم، متابعًا: "قضية بنتي كرامة شعب، ومش هاسيب حقها".

وطالب والد الطالبة مريم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام القنصلية البريطانية في مصر، احتجاجًا على حدث لابنته، موضحًا أنه سيحصل على تصريح للتظاهر من وزارة الداخلية في منتصف هذا الشهر.