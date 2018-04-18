تسجيل الدخول

الوطن

رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين

منذ 33 دقيقة
كتب: عمرو رجب
رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تدرس بعناية إنشاء قرية رعاية صحية ونفسية لخدمة المسنين بداخلها، بهدف تقديم  خدمة التثقيف الصحي والخدمات  المتنوعة للمسنين، سواء الصحية أو غير الصحية.

وأشار رئيس جامعة بني سويف خلال كلمته بالمؤتمر العلمي الثاني الذي ينظمه المعهد القومي لعلوم المسنين التابع لجامعة بني سويف بمركز مؤتمرات الجامعة، اليوم، تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي،  بعنوان "المسنون تاج على رؤوسنا .. التحديات والمستجدات"، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، إلى أن أهداف المؤتمر توضح مفهوم وأسس وركائز عملية الرعاية المتكاملة لفئة المسنين على المستويات الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية، والإعلامية، فضلاً عن إبراز مدى الاهتمام الذي توليه الأديان السماوية والقيم المجتمعية لهم، وتبيان أفضل الوسائل والسبل لتفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يستعرض برامج التدخل المبكر والإرشاد النفسي والصحي والطبي والاجتماعي وطرح المكتشفات العلمية في مجال المسنين بالإضافة إلى أنماط الحياة الصحية السليمة، مضيفا أن المؤتمر يهدف كذلك استعراض التجارب العربية والعالمية في مجال العناية بالمسنين، والخطوات الوقائية للمقبلين على تلك المرحلة العمرية.

 

رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين
رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين
رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين
رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين
رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين
رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين
رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين
رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين
رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين
رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين

أخبار متعلقة

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بـ"صحراوي بني سويف"

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بـ"صحراوي بني سويف"
انقلاب سيارة محملة بـ600 أسطوانة بوتاجاز بزراعي بني سويف

انقلاب سيارة محملة بـ600 أسطوانة بوتاجاز بزراعي بني سويف
رئيس جامعة بني سويف: نحن أصحاب الريادة في إنشاء معهد قومي للمسنين

رئيس جامعة بني سويف: نحن أصحاب الريادة في إنشاء معهد قومي للمسنين
محافظ بني سويف: ندعم فكرة إقامة قرية متكاملة للمسنين

محافظ بني سويف: ندعم فكرة إقامة قرية متكاملة للمسنين
بدء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "المسنون تاج على رؤوسنا" بجامعة بني سويف

بدء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "المسنون تاج على رؤوسنا" بجامعة بني سويف
رئيس دير المحرق بأسيوط يزور إيبارشية بني سويف

رئيس دير المحرق بأسيوط يزور إيبارشية بني سويف

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

"الأطباء العرب" يطلق مشروع السلة الغذائية لمقاومة الجوع

"الأطباء العرب" يطلق مشروع السلة الغذائية لمقاومة الجوع

عامر: إثارة موضوع مخالفات بعثة "ريو دي جانيرو" ابتزاز لوزير الشباب

عامر: إثارة موضوع مخالفات بعثة "ريو دي جانيرو" ابتزاز لوزير الشباب

وفد "محلية النواب" يستعرض إشكاليات الإسكان الاجتماعي بأسوان

وفد "محلية النواب" يستعرض إشكاليات الإسكان الاجتماعي بأسوان

منافس جديد لـ"واتساب".. تعرف عليه

منافس جديد لـ"واتساب".. تعرف عليه

راضي: لقاء السيسي برئيسي "أورانج" و"بوينج" يؤكد اهتمامه بالاستثمار

راضي: لقاء السيسي برئيسي "أورانج" و"بوينج" يؤكد اهتمامه بالاستثمار

اختيارات الوطن

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و"الأبلة": "هخلي زاهي حواس يعملي موميا"

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

الأكثر قراءة

عاجل