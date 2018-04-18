رئيس جامعة بني سويف: ندرس إنشاء مستشفى تخصصي للمسنين

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تدرس بعناية إنشاء قرية رعاية صحية ونفسية لخدمة المسنين بداخلها، بهدف تقديم خدمة التثقيف الصحي والخدمات المتنوعة للمسنين، سواء الصحية أو غير الصحية.

وأشار رئيس جامعة بني سويف خلال كلمته بالمؤتمر العلمي الثاني الذي ينظمه المعهد القومي لعلوم المسنين التابع لجامعة بني سويف بمركز مؤتمرات الجامعة، اليوم، تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، بعنوان "المسنون تاج على رؤوسنا .. التحديات والمستجدات"، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، إلى أن أهداف المؤتمر توضح مفهوم وأسس وركائز عملية الرعاية المتكاملة لفئة المسنين على المستويات الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية، والإعلامية، فضلاً عن إبراز مدى الاهتمام الذي توليه الأديان السماوية والقيم المجتمعية لهم، وتبيان أفضل الوسائل والسبل لتفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يستعرض برامج التدخل المبكر والإرشاد النفسي والصحي والطبي والاجتماعي وطرح المكتشفات العلمية في مجال المسنين بالإضافة إلى أنماط الحياة الصحية السليمة، مضيفا أن المؤتمر يهدف كذلك استعراض التجارب العربية والعالمية في مجال العناية بالمسنين، والخطوات الوقائية للمقبلين على تلك المرحلة العمرية.