بدء فعاليات المؤتمر العلمي لشباب الباحثين بجامعة بني سويف

بدأت فعاليات المؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين بكلية العلوم بجامعة بني سويف، اليوم، برعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالسلام الجمهوري، أعقبها محاضرة القاها الدكتور شعبان كامل، الاستاذ بجامعة مانشستر بإنجلترا.

وقالت الدكتورة فاطمة حسن، إن المؤتمر كان ناجحًا وهدفه تحفيز شباب الباحثين على العمل الجاد والانتاج والتقدم طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بشباب الباحثين.

وكرمت عميد كلية العلوم الفائز بأفضل رسالة ماجستير من الخارج، أحمد عبد المنعم القلعاوي، وكذلك أفضل رسالة دكتوراه والفائز بها محمود عبد السلام ذكي من الخارج.

كما حصدت جائزة أفضل بحث دكتورة فاطمة الزهراء محمد بقسم الكيمياء، وكذلك أفضل مشروع بحثي، في إطار رفع منظومة البحث العلمي.