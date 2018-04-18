حفل ختام الأنشطة التربوية بمدرسة القناة الإعدادية بنات ببورسعيد

نظمت مدرسة القناة الإعدادية بنات ببورسعيد مساء اليوم، حفل ختام الأنشطة التربوية بحضور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والمستشار محمد الصواف نائب رئيس مجلس الأمناء وقيادات التعليم وأعضاء مجالس أمناء المدارس.

تخلل الحفل العديد من الفقرات المتنوعة منها الغنائية والإلقاء والفنون الشعبية والسمسمية وعرضا رياضيا لفريق لعبة الكاراتيه بالمدرسة وعرض مسرحي نال إعجاب الحضور بعنوان "مدينة الثلج" من تمثيل فريق مسرح المدرسة وإخراج محمد العشري معلم التربية الموسيقية.

وأكد وكيل الوزارة أنه لولا انتظام الطلاب بالمدارس واهتمام ذوي الاختصاص بالأنشطة التربوية لما كان هذا الحفل الممتاز، مشيدًا بدور مديرة المدرسة عزة الشاعر في الارتقاء بمستوى الطالبات في شتى المجالات.