محافظ الجيزة بختام مهرجان الأنشطة التربوية: الإبداع يبرز مواهب الطلاب

أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أن الأنشطة الطلابية التي تمارس بالمدارس لها أهمية بالغة في بناء شخصية الطلاب تربويًا وعلميًا، مشيرًا أن إطلاق الإبداع الفني والثقافي والرياضي لدى الطلاب في مراحل التعليم المختلفة وعدم الاقتصار على تدريس المواد الدراسية فقط يساهم في إبراز مواهب الطلاب وتنميتها.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الجيزة، اليوم، فعاليات مهرجان ختام الأنشطة التربوية لطلاب المحافظة بمختلف إداراتها، وذلك بمدرسة السعيدية الثانوية في حضور هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، وإلهام احمد أبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم وايمن ابو العلا عضو مجلس النواب.

وأشار المحافظ إلى أن المهرجان يسلط الضوء على النماذج المشرفة والبارزة من الابتكارات والابداعات التي قام بها أبناءنا الطلاب على مدار العام بهدف رعاية واحتضان المبتكرين وتأهيلهم علميا وتحفيزهم على استكمال ابتكاراتهم.

وأضاف الدالي أن مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قامت بتوسيع دائرة الاختيار بين الطلاب الموهوبين لتشمل جميع الادارات التعليمية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بأحدى النماذج الطلابية المشاركة في المهرجان، حيث كانت تضم أبرز الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كمشروعات الثروة السمكية والأنفاق والقناة وزراعة 1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير العشوائيات، بالاضافه إلى نماذج فنية لرسومات مستوحاه من التراث الشعبي ورسومات زخرفية وبراويز مصنوعه بأقل التكاليف ورسومات لشخصيات عامة وتاريخية وفنية ورياضية ولوحات مطرزة.

وحرص المحافظ على حضور محاضرة مادة الرياضيات وسط طلاب الثانوية العامة المشاركين في مبادرة "عايزين نتعلم" التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة "الحاجة حفيظة النواوي" للخدمات الاجتماعية، للوقوف على مدى الاستفادة التعليمية التي حققتها المبادرة لهم.

ووعد المحافظ الطلاب بالتنسيق مع الأساتذة المشاركين في المبادرة لزيادة عدد المحاضرات في مادتي الفيزياء والكيمياء.