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الوطن

"التعليم" لطلاب الثانوية: "مش عاوزين إجابات طويلة.. لخصوا"

منذ 57 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"التعليم" لطلاب الثانوية: "مش عاوزين إجابات طويلة.. لخصوا"

رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن أي مادة من مواد الثانوية العامة يتم وضعها من قبل لجنة مكونة من 4 أعضاء، وهم، أستاذ جامعة، وعضو من مكتب مستشار المادة بالوزارة، وعضو ميداني قد يكون معلم المادة، وعضو للتقييم والقياس.

وأوضح "حجازي"، في حوار مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام"، على فضائية "ten"، أن الطالب عليه تعلم التلخيص، حتى يحصل على درجات أعلى، وأنه لا نريد إجابات طويلة.

وشدد على أنه يتم الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وفقا للخطة المحددة، والتي بدأت بعقد اجتماعات مع رؤساء الكنترولات على مستوى الجمهورية والتحري عنهم وفقا للموافقات الأمنية.

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