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الوطن

محافظ سوهاج يجري حركة محليات محدودة

منذ 45 دقيقة
كتب: خالد الغويط
محافظ سوهاج يجري حركة محليات محدودة

ارشيفية

أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم، قرارًا بحركة محليات محدودة تقضي بتكليف محمد عبد الحميد امبابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بالعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وندب حسام محمدين مهران، للعمل بالديوان العام على نفس درجته الوظيفية، وتكليف شريف السيد حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة للعمل رئيسًا لمركز ومدينة المراغة.

كما جاء بالقرار بتكليف عامر محمد عوض، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، بالعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، لمدة 3 أشهر تحت الاختبار، وتكليف علي رفاعي مهران، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بالعودة لعمله بالديوان العام بوظيفة تتناسب ودرجته الوظيفية، وتكليف عاطف أحمد محمد محمود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة لمدة 3 أشهر تحت الاختبار.

وقال المحافظ إن القرار جاء لتحريك المياه الراكدة وتنشيط حركة العمل بالوحدات المحلية المختلفة، والعمل على ضخ دماء جديدة في الإدارات المحلية، لضمان سير العمل بكل همة ونشاط، وعدم التخاذل في تنفيذ المهام الموكلة لرؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة.

وشدد عبد المنعم على ضرورة العمل من أجل راحة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، والاستجابة لمطالبهم بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وتنفيذ خطط المحافظة وتكثيف حملات النظافة والتموين، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بجميع مراكز ومدن وقرى سوهاج.

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