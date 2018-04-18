"مصر الثورة": أراضي وأملاك الدولة خط أحمر.. و"محلب" نجح في استردادها

وجه الدكتور حسين أبوالعطا رئيس حزب مصر الثورة، تحية تقدير للمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة الذي أكد أن لجنة استرداد أراضي الدولة نجحت في استرداد 4 مليارات جنيه حتى الآن.

وقال الدكتور حسين أبوالعطا رئيس حزب مصر الثورة فى بيان اليوم، إن المهندس إبراهيم محلب من المسؤولين الناجحين الذي يعملون في صمت لصالح الدولة المصرية، مؤكدا أن المهندس إبراهيم محلب نجح بكل كفاءة واقتدار في تنفيذ رؤية القيادة السياسية في جميع الملفات التي أسندت إليه ومنها ملف استرداد أراضي وأملاك وحقوق الدولة وهو يعد واحدا من أهم واخطر الملفات لأنه يجب أن يكون بمثابة خط أحمر لدى جميع المسئولين، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يحافظ على حقوق الدولة التي هي حقوق الشعب المصري.

وأشاد الدكتور حسين أبوالعطا بحرص المهندس ابراهيم محلب على تطبيق القوانين بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وعدم التهاون مع مافيا ناهبي أراضي وحقوق الدولة، مطالبا من حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى مساندة جهود لجنة المهندس ابراهيم محلب لاستراداد جميع أراضى وأملاك الدولة.

وأكد الدكتور ابو العطا ثقته الكاملة فى قدرة وكفاءة المهندس ابراهيم محلب على استرداد جميع اراضى وأملاك الدولة على مستوى الجمهورية