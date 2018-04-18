تسجيل الدخول

الوطن

حبس عراقية بتهمة حرق شقيق زوجها في قنا 4 أيام

أمس PM 11:45
كتب: رجب آدم
حبس عراقية بتهمة حرق شقيق زوجها في قنا 4 أيام

جثة

قررت نيابة مركز دشنا، اليوم، شمال قنا، حبس سيدة عراقية الجنسية، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيق زوجها بسكب جركن بنزين وإشعال النيران.

وتلقى اللواء علاء محمود العياط ، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد  هشام الضوي، مأمور مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع "مبارك. س. ع" مقيم أبودياب شرق، إثر اشتعال النيران في كامل جسده.

وقال مصدر أمني، رفض ذكر أسمه إن سيدة تدعى "ص. ح.  ج"، عراقية الجنسية من العاصمة بغداد، متزوجة منذ 12 عامًا شقيق المجني عليه من ابو دياب شرق، بالأمس بإشعال النار في ابن شقيق زوجها لسابقه قيامة بمحاولة مراودتها عن نفسها أكثر من مرة وكان آخرها بالأمس، فأحضرت جركن بنزين والقته عليه واشعلت النار فيه وتوفى في الحال.

وأضاف المحامي، أن السيدة العراقية قالت له أنها متزوجة من 12 عام وزوجها بالقاهرة، ومعها والدان وبنت، وانكرت في النيابة أنها قامت بالجريمة وأن شقيق زوجها جاء من سطح المنزل مشعل في نفسه النيران.

أخبار متعلقة
"أمن قنا" يحاصر جبل نجع قرى "الدم والنار" لضبط قتلة الضابط "محمدي رجب"

"أمن قنا" يحاصر جبل نجع قرى "الدم والنار" لضبط قتلة الضابط "محمدي رجب"
نائب مدير أمن قنا يشهد جلسة صلح بين عائلتين في نجع حمادي

نائب مدير أمن قنا يشهد جلسة صلح بين عائلتين في نجع حمادي
أمن قنا: 32 بندقية و60 خزينة و20 شكارة طلقات ضمن شحنة السلاح المهربة

أمن قنا: 32 بندقية و60 خزينة و20 شكارة طلقات ضمن شحنة السلاح المهربة
أمن قنا يلقي القبض على 3 متهمين بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة

أمن قنا يلقي القبض على 3 متهمين بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة
أمن قنا يغلق 6 شركات سياحية وهمية خلال حملة أمنية مكبرة

أمن قنا يغلق 6 شركات سياحية وهمية خلال حملة أمنية مكبرة
216 فائزا في حج قرعة مديرية أمن قنا

216 فائزا في حج قرعة مديرية أمن قنا
"أمن قنا" يضبط بندقيتين بحوزة عامل

"أمن قنا" يضبط بندقيتين بحوزة عامل
محافظ قنا يدين محاولة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية

محافظ قنا يدين محاولة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية
مدير أمن قنا: وضع خطة محكمة للسيطرة على انتخابات الرئاسة

مدير أمن قنا: وضع خطة محكمة للسيطرة على انتخابات الرئاسة
مدير أمن قنا: تصفية عنصر إجرامي في اشتباكات "حمرا دوم" بنجع حمادي

مدير أمن قنا: تصفية عنصر إجرامي في اشتباكات "حمرا دوم" بنجع حمادي

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا.. وباحث: أردوغان يخشى انهيار شعبيته

انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا.. وباحث: أردوغان يخشى انهيار شعبيته

أحمد السجيني: توجه الرئيس خلال الفترة الثانية سيكون للإصلاح الإداري

أحمد السجيني: توجه الرئيس خلال الفترة الثانية سيكون للإصلاح الإداري

ترامب: الضربة العسكرية لسوريا ردع لاستخدام الأسلحة الكيماوية

ترامب: الضربة العسكرية لسوريا ردع لاستخدام الأسلحة الكيماوية

عاجل| ترامب: يجب العمل من أجل منع استخدام الأسلحة الكيماوية في العالم

عاجل| ترامب: يجب العمل من أجل منع استخدام الأسلحة الكيماوية في العالم

عاجل| ترامب يعلن عن لقاء مرتقب مع رئيس كوريا الشمالية  

عاجل| ترامب يعلن عن لقاء مرتقب مع رئيس كوريا الشمالية  

اختيارات الوطن

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و"الأبلة": "هخلي زاهي حواس يعملي موميا"

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

الأكثر قراءة

عاجل