حبس عراقية بتهمة حرق شقيق زوجها في قنا 4 أيام

قررت نيابة مركز دشنا، اليوم، شمال قنا، حبس سيدة عراقية الجنسية، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيق زوجها بسكب جركن بنزين وإشعال النيران.

وتلقى اللواء علاء محمود العياط ، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد هشام الضوي، مأمور مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع "مبارك. س. ع" مقيم أبودياب شرق، إثر اشتعال النيران في كامل جسده.

وقال مصدر أمني، رفض ذكر أسمه إن سيدة تدعى "ص. ح. ج"، عراقية الجنسية من العاصمة بغداد، متزوجة منذ 12 عامًا شقيق المجني عليه من ابو دياب شرق، بالأمس بإشعال النار في ابن شقيق زوجها لسابقه قيامة بمحاولة مراودتها عن نفسها أكثر من مرة وكان آخرها بالأمس، فأحضرت جركن بنزين والقته عليه واشعلت النار فيه وتوفى في الحال.

وأضاف المحامي، أن السيدة العراقية قالت له أنها متزوجة من 12 عام وزوجها بالقاهرة، ومعها والدان وبنت، وانكرت في النيابة أنها قامت بالجريمة وأن شقيق زوجها جاء من سطح المنزل مشعل في نفسه النيران.