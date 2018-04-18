بالصور| محافظ الفيوم يكرم الطلاب المتفوقين دراسيا وأوائل الفروسية والأثقال

كرم الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، المتفوقين دراسياً من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، وتكريم أوائل الجمهورية وأفريقيا في لعبتي الفروسية ورفع الأثقال، والحاصلين على المركز الأول في الأنشطة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2017/ 2018، مساء اليوم.

كما كرّم محافظ الفيوم، خلال الحفل السنوي لختام الأنشطة، الذي نظمته مدارس الرسالة الخاصة للغات، لتكريم المتفوقين دراسياً من طلابها في مختلف المراحل التعليمية، الطالبة شروق أحمد حمدي، لحصولها على المركز السادس على مستوى العالم في مسابقة "الماهر في القرآن"، وتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة، الذين رفعوا اسم مصر عالياً وقدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن.

كما شهد الحفل، تكريم أوائل الجمهورية في الألعاب الرياضية المختلفة، والحاصلين على المركز الأول في الأنشطة على مستوى الجمهورية، وكذلك تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة الذين رفعوا اسم مصر عالياً وقدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن.

تضمن الحفل، عروضاً فنية، ومسرحيات، وفقرات غنائية للتلاميذ، وعروضاً للتايكوندو والجمباز، والكورال.

وقال محافظ الفيوم، إن المحافظة حريصة على تكريم أسر الشهداء في مختلف المحافل، إيماناً من المحافظة بالتضحيات التي قدموها في سبيل الوطن، ومساهمة منها في تخليد أرواحهم الطاهرة التي بذلوها في سبيل أمن واستقرار الوطن.

وأضاف محافظ الفيوم، أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين سيحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، وأن منظومة التعليم في الفيوم تتحسن باستمرار، وأن عدد المدارس الجديدة في المحافظة في ازدياد، وأنه سيتم قريباً الاحتفال بافتتاح مدرستين يابانيتين، ومدرسة للمتفوقين خلال العام القادم.

وشدد محافظ الفيوم، على أهمية الأنشطة المدرسية كأداة للابتكار والإبداع في العملية التعليمية، واستخدام استراتيجيات حديثة في التدريس، وتفعيل دور التكنولوجيا، والتدريب على كيفية توظيف المعلومة بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع ككل.

حضر الاحتفال العميد محمد عزمي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور مجدي عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة مدارس الرسالة، وعزة عبد الهادي، مدير مدرسة الرسالة لغات، ولفيف من القيادات التعليمية والشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب بالفيوم.