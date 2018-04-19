مدير "التفتيش" ببنى سويف: وجدنا 73 كيلو لحوم عفنة تقدم لمرضى بالمستشفى

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرا تليفزيونيا يوثق تقديم لحوم فاسدة للمرضى في مستشفى التأمين ببني سويف، وذلك خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "العاشرة مساءا".

وعلق الدكتور أحمد فتحي، مدير إدارة التفتيش ببني سويف، خلال التقرير، إن ما حدث هو الأول من نوعه في مستشفى بني سويف وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأشار فتحي، إلى أنه تلقى إشارة بضرورة التوجه إلى مستشفى بني سويف نظرًا لوجود بلاغ بوجود أغذية غير صالحة للاستهلاك، ووجد 73 كيلوجرام لحوم بها عفن ظاهري وتنبعث منها رائحة كريهة.

وتابع: "اللحوم كان فيها تغير من حيث اللون والطعم والرائحة".