نيللي كريم عن أجرها: "بحدده بالبركة"

قالت الفنانة نيللي كريم إن هناك العديد من الأعمال السينمائية التي ستقوم بها ولكن تم تأجيلها لما بعد شهر رمضان.

وأضافت كريم، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن هناك عددا من الأعمال التي عرضت عليها منها ما هو كوميدي ومنها ما هو أكشن، مشيرةً إلى أنها لم تختر بعد العمل الذي يتناسب معها وإن كانت تميل إلى اختيار العمل الأكشن.

وأشارت إلى أن أجرها بالأعمال السينمائية يكون أقل من الأعمال الدرامية متابعة "بنحدد الأجر بالبركة".

وتابعت كريم أن أي سيناريو ينال إعجابها تقدم على العمل فورا دون النظر إلى الأجر، مشيرة إلى أن أخر شيء تنظر له هو الأجر طالما العمل جيد ويليق بها.