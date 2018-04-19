تفاصيل اقتحام قنصل ليبيا السابق مقر السفارة وإصابة فرد أمن بالإسكندرية

اقتحم القنصل الليبي السابق مقر القنصلية الليبية بالإسكندرية بمعاونة بعض العاملين اتباعة بالسفارة، واعتدى على سفير ليبيا الجديد.

وقال مصدر أمني في الإسكندرية، إنه عقب اقتحام السفير الليبي السابق القنصلية تمت إصابة أحد أفراد الأمن الجديد بالقنصلية ويدعى "ر. علي"، بجروح في جسدة، مقيم بمقر القنصلية، ليبي الجنسية، وعلى الفور انتقل المصاب إلى قسم شرطة باب شرق لتحرير محضر وبحيازته تقرير طبي، يتهم فيه السفير الليبي السابق محمد صالح الدراسي، وبمعاونة 3 موظفين آخرين من أتباعة بالتعدي علية بالضرب، وإصابة جروح بالغة في جسدة.

وأضاف المصدر الأمني، أنه تم تحويل المحضر المحرر بقسم شرطة باب شرق إلى النيابة العامة للتحقيق فيه وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية.

واجتمع القنصل العام بالإسكندرية، السيد عادل الحاسي بالدبلوماسيين والموظفين بالقنصلية وأثنى وثمن عاليا موقف البعثة ومواجهتها لكافة التحديات التي تعيق عمل القنصلية.

وأكد "السفير" أنه يقدم خدماته للجميع دون تحيز أو تمييز وأن وضع ليبيا وهيبة الدولة فوق أي اعتبار، وجدد التأكيد على أنه يمثل ليبيا ويعمل من أجل جميع الليبيين، مقدمًا شكره وتقديره لوقوف أعضاء البعثة كرجال دون الرضوخ لأي ضغوطات اجتماعية أو شخصية التي مورست على أعضاء البعثة في الأحداث الأخيرة.

وأكد أعضاء البعثة أنهم سيكونون صفا واحدا انطلاقا من مسؤوليتهم المهنية ومن واعز وطني صادق ملتزم بشرعية الدولة وحرصا على سيادتها وهيبتها.