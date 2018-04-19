تسجيل الدخول

الوطن

تفاصيل اقتحام قنصل ليبيا السابق مقر السفارة وإصابة فرد أمن بالإسكندرية

اليوم AM 05:33
كتب: محمد الرملي
تفاصيل اقتحام قنصل ليبيا السابق مقر السفارة وإصابة فرد أمن بالإسكندرية

القنصل الليبي السابق يقتحم مقر السفارة ويصيب فرد أمن بالإسكندرية

اقتحم القنصل الليبي السابق مقر القنصلية الليبية بالإسكندرية بمعاونة بعض العاملين اتباعة بالسفارة، واعتدى على سفير ليبيا الجديد.

وقال مصدر أمني في الإسكندرية، إنه عقب اقتحام السفير الليبي السابق القنصلية تمت إصابة أحد أفراد الأمن الجديد بالقنصلية ويدعى "ر. علي"، بجروح في جسدة، مقيم بمقر القنصلية، ليبي الجنسية، وعلى الفور انتقل المصاب إلى قسم شرطة باب شرق لتحرير محضر وبحيازته تقرير طبي، يتهم فيه السفير الليبي السابق محمد صالح الدراسي، وبمعاونة 3 موظفين آخرين من أتباعة بالتعدي علية بالضرب، وإصابة جروح بالغة في جسدة.

وأضاف المصدر الأمني، أنه تم تحويل المحضر المحرر بقسم شرطة باب شرق إلى النيابة العامة للتحقيق فيه وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية.

واجتمع القنصل العام بالإسكندرية، السيد عادل الحاسي بالدبلوماسيين والموظفين بالقنصلية وأثنى وثمن عاليا موقف البعثة ومواجهتها لكافة التحديات التي تعيق عمل القنصلية.

وأكد "السفير" أنه يقدم خدماته للجميع دون تحيز أو تمييز وأن وضع ليبيا وهيبة الدولة فوق أي اعتبار، وجدد التأكيد على أنه يمثل ليبيا ويعمل من أجل جميع الليبيين، مقدمًا شكره وتقديره لوقوف أعضاء البعثة كرجال دون الرضوخ لأي ضغوطات اجتماعية أو شخصية التي مورست على أعضاء البعثة في الأحداث الأخيرة.

وأكد أعضاء البعثة أنهم سيكونون صفا واحدا انطلاقا من مسؤوليتهم المهنية ومن واعز وطني صادق ملتزم بشرعية الدولة وحرصا على سيادتها وهيبتها.

أخبار متعلقة

حملة "مواطن" تهنئ قسم باب شرق بعيد الشرطة الـ66 في الإسكندرية

حملة "مواطن" تهنئ قسم باب شرق بعيد الشرطة الـ66 في الإسكندرية
غدا.. فتح باب حجز رحلة بورسعيد لمحامي شرق الإسكندرية

غدا.. فتح باب حجز رحلة بورسعيد لمحامي شرق الإسكندرية
ضبط شخص بحيازته 1000 بوستر دعائي لأحد المرشحين بدائرة باب شرق

ضبط شخص بحيازته 1000 بوستر دعائي لأحد المرشحين بدائرة باب شرق
عقد امتحانات 12 طالبا من جامعة الإسكندرية داخل سجن الحضرة وقسم باب شرق

عقد امتحانات 12 طالبا من جامعة الإسكندرية داخل سجن الحضرة وقسم باب شرق

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

اليوم.. قافلة طبية تنطلق للمناطق المحرومة بمركز باريس في الوادي الجديد

اليوم.. قافلة طبية تنطلق للمناطق المحرومة بمركز باريس في الوادي الجديد

نائب جامعة الإسكندرية يفتتح مؤتمر "اقتصاد وسياسة"

نائب جامعة الإسكندرية يفتتح مؤتمر "اقتصاد وسياسة"

وكيل وزارة الشباب بالأقصر: المحافظة مؤهلة لاستضافة بطولات دولية

وكيل وزارة الشباب بالأقصر: المحافظة مؤهلة لاستضافة بطولات دولية

"التعليم" تعلن حل أزمة امتحان طالبات "إسنا والسلام"

"التعليم" تعلن حل أزمة امتحان طالبات "إسنا والسلام"

تفاصيل اقتحام قنصل ليبيا السابق مقر السفارة وإصابة فرد أمن بالإسكندرية

تفاصيل اقتحام قنصل ليبيا السابق مقر السفارة وإصابة فرد أمن بالإسكندرية

اختيارات الوطن

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و"الأبلة": "هخلي زاهي حواس يعملي موميا"

الأكثر قراءة

عاجل