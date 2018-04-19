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الوطن

اليوم.. قافلة طبية تنطلق للمناطق المحرومة بمركز باريس في الوادي الجديد

اليوم AM 06:38
كتب: شرف غريب
اليوم.. قافلة طبية تنطلق للمناطق المحرومة بمركز باريس في الوادي الجديد

قافلة طبية بالوادي الجديد

تنطلق، اليوم، قافلة طبية إلى المناطق المحرومة بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، حيث تقدم خدماتها بالمجان لأبناء مركز باريس وقراه خاصة المناطق النائية والمحرومة كمنطقة درب الأربعين.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن القافلة ستقدم خدماتها بالمجان لأبناء مركز باريس وقراه، خاصة المناطق النائية والمحرومة كمنطقة درب الأربعين، حيث توقع القافلة الطبية الكشف الطبي بالمجان على أبناء المركز وقراه، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى مستشفى الخارجة العام.

وأضافت سيدة، أن القافلة ستقدم خدماتها لمدة 3 أيام في تخصصات: جراحة عامة، مسالك بولية، أنف وأذن، وعظام، باطنية، أطفال، مخ وأعصاب، نساء وتوليد.

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