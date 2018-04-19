كريم فهمي يداعب عمرو الليثي: "عرفت إن أمي كلمتك ووصتك عليا"

حل الفنان كريم فهمي ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "بوضوح" المذاع عبر فضائية "الحياة".

وداعب فهمي الليثي قائلًا: "أنا عرفت إن أمي كلمتك ووصتك عليا" ليرد عليه الليثي قائلًا: "على الهوا كده والوالدة سيدة عظيمة وقالت لي فاكر لما أنت قولت له من سنتين أمتى هشوفك بطل ورديت عليها قولت لها أنا قولت له كده وفكرتني بالحلقة".

وتابع الليثي: "وقالت الحمد لله إني عشت لحد ما شفته بطل وناجح".

وقال فهمي إن والدته صاحبة فضل عليه وكذالك والده وزوجته وأخواته وأن والدته كانت سعيدة جدًا في العرض الخاص لفيلم "علي بابا".