طفل يتناول حبوب حفظ الغلال السامة بسبب "الحوت الأزرق" بالبحيرة

شهدت إحدى قرى إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، إقدام طفل بالصف السادس الابتدائي، على الانتحار بتناول حبوب حفظ الغلال.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول الطفل "خ.م.ط"، 12 عاما بالصف السادس الابتدائي ومقيم بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، مصابا بادعاء تسمم فسفوري إثر تناول مادة سامة غير معلومة.

وبسؤاله أفاد الطبيب المعالج، أنه تناول حبوب حفظ الغلال، تنفيذا لأوامر لعبة الحوت الأزرق التي يمارسها على الهاتف المحمول، كما تبين وجود "رسمة الموت" على الذراع اليمنى للطفل المصاب وتم تحويله لمركز السموم بطنطا لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.