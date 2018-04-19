هالة فاخر: "ساعات بتضايق وأتخنق من أن الناس بتقولي يا طمطم"

قالت الفنانة هالة فاخر، إنها مرتبطة مع الجماهير بدور "طمطم" في مسلسل العرائس الشهير "بوجي وطمطم".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "بوضوح" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن شخصية طمطم أثرت مع الجماهير لدرجة أن الناس ما زالوا ينادونها بـ"طمطم".

وتابعت فاخر: "أنا ساعات اتضايق واتخنق من أن الناس بتقولي طمطم طمطم" قائلة: "هو أنا معملتش في حياتي غير طمطم".

وأوضحت هالة فاخر أن دور طمطم هو الدور الأول لها في حياتها وأهم دور لها على الإطلاق مؤكدة أنها لن تقدم دور طمطم مرة أخرى.