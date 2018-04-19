تسجيل الدخول

الوطن

وزير الخارجية الفرنسي: صحة حفتر تتحسن

منذ 28 دقيقة
كتب: وكالات
وزير الخارجية الفرنسي: صحة حفتر تتحسن

وزير الخارجية الفرنسي-جان إيف لودريان-صورة أرشيفية

كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تحسن الحالة الصحية لخليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق ليبيا).

ونقل موقع "إذاعة فرنسا الدولية" (حكومي)، اليوم، عن لودريان قوله، "المشير خليفة حفتر في حالة أفضل"، مشيرًا إلى تلقيه العلاج في أحد المستشفيات العسكرية في ضواحي باريس بالعاصمة باريس.

ويعد تصريح لودريان هو الأول لمسؤول فرنسي حول حفتر في الآونة الأخيرة، وسط تضارب الأنباء حول صحته منذ نقله إلى فرنسا في 11 أبريل الجاري إثر تعرضه لجلطة دماغية.

يشار أن لودريان أدلى بتصريحه حول حفتر خلال إفادة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء أمس.

ونقل حفتر إلى فرنسا بعد أن فقد وعيه أثناء وجوده في العاصمة الأردنية عمان، وفق وسائل إعلام فرنسية.

ورجح موقع "إذاعة فرنسا الدولية"، الجمعة الماضية، استمرار رقود حفتر في المستشفى التعليمي العسكري بيرسي، بمدينة كلامار بالضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن المستشفى التعليمي العسكري بيرسي تابع لوزارة الدفاع الفرنسية، ومتخصص في أمراض الدم، لا سيما سرطان الدم (اللوكيميا)، موضحة: يعد المستشفى مركزًا لعلاج الكثير من المشاهير والسياسيين، أبرزهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (توفي في 11 نوفمبر 2004).

ومنذ مطلع أبريل الجاري، لم يظهر حفتر علنًا، حين أعلن قرب ما أسماه "تحرير مدينة درنة (شرق)" من سيطرة قوات "مجلس شوري مجاهدي درنة"، عبر مقطع مصور بث من مشارف المدينة.

أخبار متعلقة

"الجيش الليبي": حفتر صحته جيدة وسيعود إلى الوطن قريبا

"الجيش الليبي": حفتر صحته جيدة وسيعود إلى الوطن قريبا
رئيس أركان الجيش الليبي يطلع حفتر "هاتفيا" على تجهيزات تحرير درنة

رئيس أركان الجيش الليبي يطلع حفتر "هاتفيا" على تجهيزات تحرير درنة
عاجل| الجيش الليبي يكذب تقارير تتحدث عن وفاة المشير خليفة حفتر

عاجل| الجيش الليبي يكذب تقارير تتحدث عن وفاة المشير خليفة حفتر
موقع ليبي: "حفتر" لا يزال في "باريس"

موقع ليبي: "حفتر" لا يزال في "باريس"

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

بالفيديو| القتل جزاء "سرقة الهواتف" في أمريكا

بالفيديو| القتل جزاء "سرقة الهواتف" في أمريكا

روسيا تُطلق قمرا صناعيا عسكريا من كازاخستان

روسيا تُطلق قمرا صناعيا عسكريا من كازاخستان

بالصور| تفاصيل فيلم Black Panther.. الأول في سينما السعودية

الجندي يتفقد مقلب "أبوخريطة" بالمنوفية.. ووزير البيئة يعتذر

الجندي يتفقد مقلب "أبوخريطة" بالمنوفية.. ووزير البيئة يعتذر

انتحار طفل بحبوب حفظ الغلال تنفيذا لأوامر "الحوت الأزرق" بالبحيرة

انتحار طفل بحبوب حفظ الغلال تنفيذا لأوامر "الحوت الأزرق" بالبحيرة

اختيارات الوطن

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

الأكثر قراءة

عاجل