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الوطن

ترامب: سأفرض عقوبات ضد روسيا حال استحقت ذلك

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
ترامب: سأفرض عقوبات ضد روسيا حال استحقت ذلك

الرئيس الأمريكي-دونالد ترامب-صورة أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يوجد أحد يمكنه أن ينتهج سياسة مع روسيا أكثر صرامة من تلك، التي ينتهجها هو، مؤكدا أنه سيفرض عقوبات ضد روسيا "حال استحقت ذلك" بحسب تعبيره.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لا يوجد أحد بإمكانه أن يكون صارما تجاه روسيا أكثر من الرئيس دونالد ترامب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيكون من الجيد إذا تم تحسين العلاقات مع روسيا والصين واليابان والدول الأخرى.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إن هذه التصريحات تتزامن مع تقارير إعلامية تحدثت عن أن السفير الأمريكي لدى موسكو، سلم وزارة الخارجية الروسية رسالة، أعلمها فيها بأن واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بسبب دعم موسكو للرئيس السوري بشار الأسد، بحسب ما جاء في الرسالة.

 

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