انتحار طفل بحبوب حفظ الغلال تنفيذا لأوامر "الحوت الأزرق" بالبحيرة

لقي طفل بإحدى قرى إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مصرعه متأثرا بإصابته بتسمم فسفوري نتيجة تناوله حبوب حفظ الغلال السامة، تنفيذا لأوامر لعبة "الحوت الأزرق"، التي كان يمسارسها على هاتفه المحمول.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفل (خالد. م. ط"، 12 عاما) بالصف السادس الابتدائي، ومقيم بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، مصابا بتسمم فسفوري إثر تناوله قرص حفظ الغلال السام.

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم حازم الشيخ، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد إسلام السعدني، رئيس مباحث المركز، ان الطفل ذكر للطبيب المعالج، إنه تناول حبوب حفظ الغلال السامة، تنفيذا لأوامر لعبة الحوت الأزرق التي يمارسها علي الهاتف المحمول الخاص به، كما تبين وجود رسمة الموت على ذراعه الأيمن، حول بعدها لمركز السموم بطنطا لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه فارق الحياة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.