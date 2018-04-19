تسجيل الدخول

الوطن

انتحار طفل بحبوب حفظ الغلال تنفيذا لأوامر "الحوت الأزرق" بالبحيرة

منذ 6 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
انتحار طفل بحبوب حفظ الغلال تنفيذا لأوامر "الحوت الأزرق" بالبحيرة

لعبة الحوت الأزرق

لقي طفل بإحدى قرى إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مصرعه متأثرا بإصابته بتسمم فسفوري نتيجة تناوله حبوب حفظ الغلال السامة، تنفيذا لأوامر لعبة "الحوت الأزرق"، التي كان يمسارسها على هاتفه المحمول.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفل (خالد. م. ط"، 12 عاما) بالصف السادس الابتدائي، ومقيم بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، مصابا بتسمم فسفوري إثر تناوله قرص حفظ الغلال السام.

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم حازم الشيخ، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد إسلام السعدني، رئيس مباحث المركز، ان الطفل ذكر للطبيب المعالج، إنه تناول حبوب حفظ الغلال السامة، تنفيذا لأوامر لعبة الحوت الأزرق التي يمارسها علي الهاتف المحمول الخاص به، كما تبين وجود رسمة الموت على ذراعه الأيمن، حول بعدها لمركز السموم بطنطا لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه فارق الحياة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

أخبار متعلقة

أمن البحيرة يضبط 500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة

أمن البحيرة يضبط 500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة
"أمن البحيرة" يتفقد تأمين الكنائس بدمنهور وأبوحمص وكفرالدوار

"أمن البحيرة" يتفقد تأمين الكنائس بدمنهور وأبوحمص وكفرالدوار
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بدمنهور

مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بدمنهور
"أمن البحيرة" تشن حملات للقضاء على البؤر الإجرامية

"أمن البحيرة" تشن حملات للقضاء على البؤر الإجرامية

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

روسيا تُطلق قمرا صناعيا عسكريا من كازاخستان

روسيا تُطلق قمرا صناعيا عسكريا من كازاخستان

بالصور| تفاصيل فيلم Black Panther.. الأول في سينما السعودية

الجندي يتفقد مقلب "أبوخريطة" بالمنوفية.. ووزير البيئة يعتذر

الجندي يتفقد مقلب "أبوخريطة" بالمنوفية.. ووزير البيئة يعتذر

انتحار طفل بحبوب حفظ الغلال تنفيذا لأوامر "الحوت الأزرق" بالبحيرة

انتحار طفل بحبوب حفظ الغلال تنفيذا لأوامر "الحوت الأزرق" بالبحيرة

نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن سكان الوادي الأخضر: مهددون بالطرد

نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن سكان الوادي الأخضر: مهددون بالطرد

اختيارات الوطن

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

الأكثر قراءة

عاجل