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الوطن

الأرصاد: الطقس مائل للحرارة على القاهرة وشديد الحرارة على الصعيد اليوم

منذ 16 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
الأرصاد: الطقس مائل للحرارة على القاهرة وشديد الحرارة على الصعيد اليوم

صوره أرشيفيه

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى محافظات شمال الصعيد اليوم، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ومائل للبرودة خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

وأشار "عبد العال" في تصريحات صحفية، إلى أن الرؤية فى الشبورة المائية تقل في الصباح على شمال البلاد وتكون كثيفة على بعض المناطق فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية.

وتابع أن درجات الحرارة على محافظات القاهرة والوجه البحري تتراوح بين 29 و30 درجة والسواحل الشمالية بين 25 و26 درجة وشمال الصعيد بين 30 و31 درجه وجنوب الصعيد بين 38 و39 درجة.

 

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