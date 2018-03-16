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الوطن

"الأرصاد": طقس مائل للدفء واضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر

منذ 48 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
"الأرصاد": طقس مائل للدفء واضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهار بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ23 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 15 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: 

 

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