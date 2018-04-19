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الوطن

ترامب يجتمع مع كيم جونج أون خلال أسابيع

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
ترامب يجتمع مع كيم جونج أون خلال أسابيع

ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، اعتزامه الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال "الأسابيع المقبلة"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي: "كما تعرفون سأجتمع مع كيم جونج أون خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية بشبه الجزيرة الكورية وآمل أن يكون هذا الاجتماع ناجحا ونحن ننتظره".

وأشار ترامب إلى أنه سيكون من الجيد جدا التخلص من الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، ومن العالم كله، وقال: "نحن نحترم كثيرا ما تقوم به (كوريا الديمقراطية) في العديد من الجوانب، يجب أن نعمل معا، يجب أن نضع حدا للأسلحة النووية، ومن الناحية المثالية في جميع أنحاء العالم".

وشدد ترامب على أن: "الاجتماع سيكون مهما لكوريا الشمالية والعالم"، مضيفًا أن الاجتماع مع كيم جونج أون، لن يحدث في حال لم يبدو مثمرا للجانب الأمريكي.

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