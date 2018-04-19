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الوطن

مكرم محمد لـ"جبر": يجب أن يتوحد الصحفيون حول قانون تداول المعلومات

منذ 19 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
مكرم محمد لـ"جبر": يجب أن يتوحد الصحفيون حول قانون تداول المعلومات

جانب من المؤتمر

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يجب أن تشمل برامج التدريب الصحفيين في الصحف القومية والخاصة، وهذه هي مهمة المجلس على وجه التحديد، لأنهم جميعا يعملون في ظل أهداف مشتركة يتحتم فيها أن يكون التدريب واحدا، وأن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن آداب المهنة ومواثيقها التي ينبغي أن تحكمها مواثيق واحدة.

وأضاف مكرم، في كلمته بافتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة للصحفيين الاقتصاديين اليوم، "مش هعمل نظام أخلاقي للصحف القومية وأخرى للخاصة، فالالتزام بأصول المهنة ينبغي أن يكون واحدا لا يتجزأ، وسيكون المجلس جاهزًا مع كل المؤسسات المعنية بما في ذلك الهيئتين والنقابتين كل فيما يخصه".

وأكد مكرم، أن هناك قانونًا واحدا لتداول المعلومات أعد على مدار 6 أشهر وهو لجميع الصحفيين المصريين، وما لم يتوحد الصحفيون حول هذا القانون لن نستطيع إخراج قانون معلومات يمكننا من حماية أنفسنا بأن تكون لدينا معلومات صحيحة.

وشدد على أن الضمانة الوحيدة لكي يكون القانون الذي يصدر هو الذي يتمناه الصحفيون، أن نتوحد جميعا خلف هذا القانون، وتابع قائلا "أما إذا عملت الهيئة بتاعة كرم مشروع قانون والمجلس بتاع مكرم عمل مشروع آخر أبقى قابلني لو صدر".

وتدخل كرم جبر، قائلا "مين قالك إني عملت مشروع قانون، الهيئة معملتش حاجة"، فعلق مكرم، "ياسيدي أنا بكلم الناس".

وقال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، "أرحب بمشروع قانون الأستاذ مكرم مفيش خلاف بينا، الأستاذ مكرم أستاذنا كلنا وإيدنا في إيده عشان نمشي قانون تنظيم الصحافة والإعلام".

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