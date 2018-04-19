الأردن يجدد رفضه قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

جدد الأردن، اليوم، موقفه الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

جاء ذلك خلال تعليق لوزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني في تصريح عبر الإذاعة الرسمية، على تغريدة لترامب، أمس، قال فيها: "نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس خلال الشهر المقبل".

وقال المومني إن "القرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس هو قرار باطل ومنعدم الأثر القانوني ويضر عملية السلام ولا يخدم سوى القوى المتطرفة".

ولفت إلى أن "استمرار غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية يسبب الإحباط واليأس ويغذي التطرف في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الأردن كان وما يزال يسعى للاستمرار بالتأكيد على الإجماع الدولي لبطلان قرار نقل السفارة".

وفي 6 ديسمبر الماضي، أعلن ترامب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة، إسلاميًا ودوليًا.