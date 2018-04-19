تسجيل الدخول

الوطن

"معلومات الوزراء" يرد على 7 شائعات بينها بيع قصر أثري

منذ 6 دقيقة
كتب: وائل سعد
"معلومات الوزراء" يرد على 7 شائعات بينها بيع قصر أثري

شريف اسماعيل

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء، تقريرا لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة من 8 حتى 19 أبريل الجاري، بناء على تكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، 

وأوضح البيان أن المركز رصد عددًا من الشائعات خلال هذه الفترة، ومنها رفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان ‏الاجتماعي، وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، وتبرع وزارة التربية والتعليم بـ 209 مليون جنيه لـ"تحيا مصر"‏، ونقص شديد في عقار الأنسولين بالتأمين الصحي والصيدليات، وحظر الحكومة استيراد الأخشاب والأبلكاش، وعرض "قصر الحكمة" الأثري للبيع بـ80 مليون جنيه ‏للمستثمرين.

 

أخبار متعلقة

حق الرد: مجلس الوزراء يرد على جولات «الوطن» فى «مواقع الإهمال»

حق الرد: مجلس الوزراء يرد على جولات «الوطن» فى «مواقع الإهمال»
مجلس الوزراء يرد على شائعات نقص السلع التموينية وارتفاع سعرها

مجلس الوزراء يرد على شائعات نقص السلع التموينية وارتفاع سعرها
"المصيلحي" عن إيقاف بطاقات التموين لمقاطعي الانتخابات: "شائعات سخيفة"

"المصيلحي" عن إيقاف بطاقات التموين لمقاطعي الانتخابات: "شائعات سخيفة"
مجلس الدولة عن غرامة "المتخلف عن التصويت": شائعات تروج لها قوى الشر

مجلس الدولة عن غرامة "المتخلف عن التصويت": شائعات تروج لها قوى الشر

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

مصدر: مسلحون يخططون لإنشاء حكم ذاتي جنوب سوريا برعاية واشنطن

مصدر: مسلحون يخططون لإنشاء حكم ذاتي جنوب سوريا برعاية واشنطن

اليوم.. إجراء القرعة العلنية لمستحقي "الإسكان الاجتماعي" في رأس سدر

اليوم.. إجراء القرعة العلنية لمستحقي "الإسكان الاجتماعي" في رأس سدر

إصابة فلاح بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات حول بيع الماشية ببنها

إصابة فلاح بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات حول بيع الماشية ببنها

القضاء الإداري يؤجل دعوى استمرار ترقيات شهداء الشرطة والجيش لـ19 يوليو

القضاء الإداري يؤجل دعوى استمرار ترقيات شهداء الشرطة والجيش لـ19 يوليو

"معلومات الوزراء" يرد على 7 شائعات بينها بيع قصر أثري

"معلومات الوزراء" يرد على 7 شائعات بينها بيع قصر أثري

اختيارات الوطن

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

الأكثر قراءة

عاجل