"معلومات الوزراء" يرد على 7 شائعات بينها بيع قصر أثري

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء، تقريرا لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة من 8 حتى 19 أبريل الجاري، بناء على تكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،

وأوضح البيان أن المركز رصد عددًا من الشائعات خلال هذه الفترة، ومنها رفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان ‏الاجتماعي، وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، وتبرع وزارة التربية والتعليم بـ 209 مليون جنيه لـ"تحيا مصر"‏، ونقص شديد في عقار الأنسولين بالتأمين الصحي والصيدليات، وحظر الحكومة استيراد الأخشاب والأبلكاش، وعرض "قصر الحكمة" الأثري للبيع بـ80 مليون جنيه ‏للمستثمرين.