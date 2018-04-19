تأجيل دعوى تطالب ببطلان قرار تملك أمير الكويت بالشرقية لـ 5 يوليو

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس وخالد عبده غنيم المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رقم 386 لسنة 2017 بشأن معاملة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت معاملة المصريين، وتملكه 163 فدان بمحافظة الشرقية لجلسة 5 يوليو المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 61912 لسنه 71 ق رئيس الجمهورية بصفته.

وذكرت الدعوى أن القرار مشوب بالبطلان لمخالفته الدستور بشأن تملك غير المصريين للأراضي التي حظر الدستور تملكها، فضلا على أنه انحرف بالسلطة وأضر بالمصلحة العامة.

وأضافت الدعوى أن القرار مخالف لأحكام القانون لأنه تعدى الحد المسموح لملكية الأراضى الزراعية.