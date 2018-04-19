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الوطن

تحرير شهادات "أمان" لـ80 عاملا في جنوب سيناء

منذ 15 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
تحرير شهادات "أمان" لـ80 عاملا في جنوب سيناء

سكرتير عام محافظة جنوب سيناء

أعلن اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء قرر تحرير شهادات أمان لـ80 عاملًا بجميع مدن المحافظة، بهدف مساندة ومساعدة هذه الفئة وتقديم يد العون لحمايتهم وحماية ذويهم في الكبر.

وأكد السكرتير العام عبر تصريحات صحفية، على أن المحافظ وافق على تخصيص مبلغ 40 ألف جنيه لتحرير هذه الشهادات بحيث تكون قيمة الشهادة 500 جنيه.

كما طالب عيسى جميع مواطني المحافظة بتحرير هذه الشهادات حيث أنها تعد مستقبل لذويهم.

جدير بالذكر أن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، قد حررت نحو 280 شهادة أمان للعمال غير المنتظمين والمقيدين في دفاتر القوى العاملة منذ فترة، بقيمة 500 جنيه للفرد بإجمالي 140 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتوفير حماية للعاملة غير المنتظمة .

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