مسؤولون روس يبحثون الملف السوري مع الناتو والأمم المتحدة

يبحث مسؤولون عسكريون وسياسيون روس كبار الملف السوري، مع ممثلين عن حلف الناتو والأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، ناقش رئيس الأركان الروسية فاليري جيراسيموف والقائد العام للقوات الموحدة لحلف الناتو كيرتيس سكاباروتي النشاط العسكري لحلف الناتو وروسيا في المنطقة الأوروبية وتعزيز إجراءات الثقة ومنع وقوع الحوادث.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية بعد لقاء جيراسيموف وسكاباروتي الذي جرى في عاصمة أذربيجان مدينة باكو اليوم: "التقى رئيس الأركان الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف مع القائد العام للقوات الموحدة لحلف شمال الأطلسي الجنرال كيرتيس سكاباروتي في باكو (جمهورية أذربيجان). وأثناء المحادثات ناقش الجانبان مسائل النشاط العسكري للحلف وروسيا في المنطقة الأوروبية، وكذلك إجراءات تعزيز الثقة ومنع وقوع الحوادث".

وعلى صعيد متصل أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عن عزمه عقد لقاءين مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويجو غدا الجمعة بموسكو، لمناقشة الوضع في سوريا.