تسجيل الدخول

الوطن

وزير التنمية المحلية يتفقد عمليات نقل مقلب أبو خريطة بشبين الكوم

منذ 20 دقيقة
كتب: محمود الحصري
وزير التنمية المحلية يتفقد عمليات نقل مقلب أبو خريطة بشبين الكوم

خلال تفقد وزير التنمية المحلية وسكرتير عام المنوفية لمقلب أبو خريطة بشببين الكوم

تفقد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المنوفية، مقلب أبو خريطة بشبين الكوم للوقوف على تطورات نقل المخلفات والتراكمات إلى المدفن الصحي بكفر داود، بحضور اللواء أحمد عتمان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، واللواء علاء يوسف، السكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وأكد الجندي أنه منذ توليه الوزارة تبنى خطة طموحة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهاز التنفيذي بمحافظة المنوفية لنقل المقلب من موقعه ودفنه بطريقة صحية آمنة بالمدفن الصحي بالسادات وعليه تم توفير الاعتمادات المالية وتم طرح المناقصات وأسندت عملية النقل إلى الهيئة العربية للتصنيع لتتولى عملية نقل التراكمات والمخلفات بالمقلب.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات بعد الانتهاء من عمليات النقل وتستغل المساحة الباقية كحدائق عامة ومناطق شجيرية داخل هذه الكتلة السكانية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، مؤكدا على أنه سيتم الانتهاء من عمليات النقل وفق جدول زمني محدد غايتة 3 أشهر بعد أن بلغ معدل الأداء في أول أسبوع 5000 طن/ يوم ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7000 طن / يوم.

كما أشاد وزير التنمية المحلية، بجهود السادة التنفيذيين والقيادات الأمنية والشعبية بمحافظة المنوفية لما تلعبه كحلقة وصل تنقل للجهات المسؤولة والمعنية نبض المواطنين ورأي الشارع ومن ثم يتم التخطيط السليم لحل مشاكل المواطنين والتخفيف عليهم.

 

أخبار متعلقة

مصادر: رئيس الوزراء يزور البرلمان ويصطحب أبو بكر الجندي

مصادر: رئيس الوزراء يزور البرلمان ويصطحب أبو بكر الجندي
رئيس الوزراء يلتقي أبو بكر الجندي بشأن تصريحاته ضد النواب

رئيس الوزراء يلتقي أبو بكر الجندي بشأن تصريحاته ضد النواب
أبو بكر الجندي: تصريحات محافظ البحيرة عن القرى الأكثر تصويتا "تحفيزية"

أبو بكر الجندي: تصريحات محافظ البحيرة عن القرى الأكثر تصويتا "تحفيزية"
أبو بكر الجندي: الأوضاع مستقرة في كافة المحافظات

أبو بكر الجندي: الأوضاع مستقرة في كافة المحافظات
أبو بكر الجندي عن تصريح "الزبالة": "مجتزأ.. والكفاءة أساس الاختيار"

أبو بكر الجندي عن تصريح "الزبالة": "مجتزأ.. والكفاءة أساس الاختيار"

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

المرصد السوري: اتفاق لإخراج داعش من جنوب دمشق

المرصد السوري: اتفاق لإخراج داعش من جنوب دمشق

إيطاليا تعتقل 22 شخصا خلال مطاردة "الشيطان"

إيطاليا تعتقل 22 شخصا خلال مطاردة "الشيطان"

اليمن: قانون حوثي لـ"نهب" أموال الزكاة

اليمن: قانون حوثي لـ"نهب" أموال الزكاة

القوات اليمنية تحرز تقدما جديدا على الحوثيين شرقي محافظة تعز

القوات اليمنية تحرز تقدما جديدا على الحوثيين شرقي محافظة تعز

إيطاليا: راية السلام لأجل سوريا ترفرف على مجلس إقليم توسكانا

إيطاليا: راية السلام لأجل سوريا ترفرف على مجلس إقليم توسكانا

اختيارات الوطن

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

الأكثر قراءة

عاجل