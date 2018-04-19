وزير التنمية المحلية يتفقد عمليات نقل مقلب أبو خريطة بشبين الكوم

تفقد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المنوفية، مقلب أبو خريطة بشبين الكوم للوقوف على تطورات نقل المخلفات والتراكمات إلى المدفن الصحي بكفر داود، بحضور اللواء أحمد عتمان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، واللواء علاء يوسف، السكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وأكد الجندي أنه منذ توليه الوزارة تبنى خطة طموحة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهاز التنفيذي بمحافظة المنوفية لنقل المقلب من موقعه ودفنه بطريقة صحية آمنة بالمدفن الصحي بالسادات وعليه تم توفير الاعتمادات المالية وتم طرح المناقصات وأسندت عملية النقل إلى الهيئة العربية للتصنيع لتتولى عملية نقل التراكمات والمخلفات بالمقلب.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات بعد الانتهاء من عمليات النقل وتستغل المساحة الباقية كحدائق عامة ومناطق شجيرية داخل هذه الكتلة السكانية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، مؤكدا على أنه سيتم الانتهاء من عمليات النقل وفق جدول زمني محدد غايتة 3 أشهر بعد أن بلغ معدل الأداء في أول أسبوع 5000 طن/ يوم ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7000 طن / يوم.

كما أشاد وزير التنمية المحلية، بجهود السادة التنفيذيين والقيادات الأمنية والشعبية بمحافظة المنوفية لما تلعبه كحلقة وصل تنقل للجهات المسؤولة والمعنية نبض المواطنين ورأي الشارع ومن ثم يتم التخطيط السليم لحل مشاكل المواطنين والتخفيف عليهم.