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الوطن

وزير التنمية المحلية يجتمع مع أعضاء مجلس النواب بالمنوفية

منذ 12 دقيقة
كتب: محمود الحصري
وزير التنمية المحلية يجتمع مع أعضاء مجلس النواب بالمنوفية

​​ وزير التنمية المحلية وسكرتير عام المنوفية يعقدان إجتماعاً مع أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنوفية

عقد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنوفية، بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية، وذلك بمقر الديوان العام لمحافظة المنوفية جاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية التي يقوم بها الوزير لمحافظة المنوفية.

واستمع وزير التنمية المحلية، إلى عدد من طلبات أعضاء مجلس النواب والتي تمثلت بعضها في مشاكل بدوائرهم فيما يخص القمامة والطرق والمياه، وأكد عدد من النواب على أن هناك نقص في الخدمات والبنية التحتية لمدن ومراكز المحافظة.

وخلال اللقاء قدم الجندي عرضا لما تقوم به الدولة فيما يخص مشكلة القمامة والمخلفات والشركة القابضة التي المقرر إنشائها خلال الفترة المقبلة برأس مال 8 مليارات جنيه.

ووعد الجندي بحل بعض مشاكل النواب عن طريق التنمية المحلية والتواصل مع بعض الوزارات الأخرى للمساعدة في حل تلك المشاكل.

كما أكد الوزير ترحيبه باستقبال أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية وكافة أعضاء مجلس النواب على مستوى الجمهورية لتبادل الرؤى والأفكار للعمل على حل أية مشاكل أو معوقات التي تواجه المواطنين في دوائرهم المختلفة.

 

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