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الوطن

السعودية ترغب في تحسين الاستثمار مع إثيوبيا

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
السعودية ترغب في تحسين الاستثمار مع إثيوبيا

صورة أرشيفية

قال حميد بن عبدالعزيز البطشان نائب وزير الثروة الحيوانية إن المملكة العربية السعودية حريصة على تحسين جميع مجالات الاستثمار والعلاقات بما في ذلك الثقافة والرياضة والنقل مع اثيوبيا.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال عبدالعزيز البطشان، رئيس الوفد السعودي ونائب الوزير، إن "إثيوبيا مرتبطة ارتباطاً تاريخياً طويلاً بالمملكة العربية السعودية"،وفقا لما ذكره مركز "والتا" الإثيوبي.

وأضاف "لدينا علاقات قوية تمر عبر جدول زمني أطول ودائمًا ما تدفئ قلوبنا للعودة إلى ذلك الوقت من أوائل الهجرة".وقال عبد العزيز البطشان "سنكون سعداء للغاية بالتعاون مع زملائنا هنا في إثيوبيا لتحسين مجال الاستثمارات من جميع الأنواع وكذلك العلاقات في الثقافة والرياضة والنقل وفي جميع الإمكانيات التي يمكن أن نفكر بها".

ويركز الاجتماع الخامس للجنة الوزارية الإثيوبية السعودية المشتركة الذي انطلق أمس يركز على توصيل الطاقة الكهربائية المباشرة وغير المباشرة بين البلدين والاستثمار والتمويل في مجال إنتاج الطاقة البديلة من بين أمور أخرى.

وانخفض حجم التجارة بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية، التي كانت 1.4 مليار دولار في عام 2014 إلى 659 مليون دولار أمريكي في عام 2017، وكلا البلدين ينشران جميع مواردهما لتسخير الإمكانات.

 

 

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